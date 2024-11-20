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Almus Kaymakamı Emre Çömen'den Ziyaretler

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Almus Kaymakamı Emre Çömen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Onur Balcı'yı ziyaret ettikten sonra hidroelektrik santrallerini işleten firmayı ziyaret etti ve işletme müdürü İbrahim Demir'den bilgi aldı.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, ziyaretlerde bulundu.

Çömen, İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Onur Balcı'yı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Çömen, daha sonra Almus, Köklüce ve Ataköy Hidroelektrik santrallerini işleten firmayı ziyaret etti, işletme müdürü İbrahim Demir'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / İzzet Kurt - Güncel
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