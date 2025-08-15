Ali Topçu, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Görevine Başladı

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü görevine atanan Ali Topçu, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ile birlikte Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki müdürlük binasında tanışma gerçekleştirdi. Kınık, Topçu'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü görevine atanan Ali Topçu göreve başladı.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne atanan Nihat Kınık ile Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki müdürlük binasına gelen Topçu, burada müdür yardımcıları ve gümrük personeliyle tanıştı.

Topçu'ya çiçek ve plaket hediye eden Kınık, mevkidaşına yeni görevinde başarı diledi.

Kınık'a teşekkür eden Topçu da en iyi hizmetleri yerine getirmek için çalışacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
