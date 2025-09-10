Haberler

Ali Babacan: Harcamalar Enflasyondan Daha Hızlı Artıyor

Güncelleme:
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2026 yılı için beklenen enflasyonun yüzde 16 olarak açıklanmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı ve TBMM harcamalarının önemli oranda artırılacağını eleştirdi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Son açıklanan Orta Vadeli Program'da 2026 senesi için beklenen enflasyon yüzde 16 iken; Cumhurbaşkanlığı harcamalarının yüzde 26, TBMM harcamalarının yüzde 49 artırılacağı ilan edildi. Asgari ücretle çalışana, sabit gelirliye 'sabır' diyenler israfa tam gaz devam edecekler" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Orta Vadeli Program'da 2026 yılı TÜFE hedefinin yüzde 16 olarak açıklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Babacan, şu ifadeleri kullandı:

