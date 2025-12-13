Haberler

Ali Babacan:  Bu Güzel Ülke, Yıllarca Çalışıp Prim Ödemiş Emeklisine Barınmayı Dahi Sağlayamayan Bir Ülke Olmamalıydı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, emeklilerin barınma sorununa dikkat çekerek, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı ve emekliler için daha iyi bir gelecek sağlama sözü verdi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, emeklilerin barınma sorununa ilişkin, "Bu güzel ülke, yıllarca çalışıp prim ödemiş emeklisine barınmayı dahi sağlayamayan bir ülke olmamalıydı" dedi.

Babacan, sosyal medya hesabından Oksijen Gazetesinden Mine Şenocaklı'nın emeklilerin barınma sorununa ilişkin haberini alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Haberi içim yanarak okudum. Çok üzgünüm. Bu güzel ülke, yıllarca çalışıp prim ödemiş emeklisine barınmayı dahi sağlayamayan bir ülke olmamalıydı. Böyle haberler bize neden gece gündüz çalıştığımızı tekrar tekrar hatırlatıyor. Biz emeklimiz için çalışıyoruz. Çocuk yaşta iş cinayetlerine kurban giden gençlerimiz için, siftah yapamayan esnafımız için, ay sonunu getirmekte zorlanan çalışanlar, ev hanımları için çalışıyoruz. Umutsuzluğa yer yok. Günü geldiğinde her bir sorunu tek tek düzeltecek; ülkemizi yeniden müreffeh bir ülke kılacağız. Çünkü biliyoruz... Bu ülke bundan çok daha fazlasını hak ediyor."

