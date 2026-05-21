Babacan: Doğurganlık hızı beka sorunu, politikalarla yükseltilir

DEVA Lideri Babacan, doğurganlık hızının 1,42'ye düşmesini beka sorunu olarak nitelendirip, ekonomik belirsizlik ve hayat pahalılığının çocuk sahibi olmayı engellediğini, çözümün güven ve umut politikalarında olduğunu söyledi.

(ANKARA)- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'de doğurganlık hızının 1,42'ye gerilemesinin bir beka sorunu olduğunu belirterek, "Doğurganlık hızı çağrılarla, kampanyalarla yükseltilemez. Güvenle, huzurla, insanların yarınlara umutla bakabildiği politikalarla yükseltilir" dedi.

Ali Babacan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Türkiye'de doğurganlık hızının 1,42'ye kadar düştüğünü belirterek, bunun ülke açısından ciddi bir toplumsal sorun olduğunu ifade etti.

Babacan'ın açıklaması şöyle:

"Türkiye'de doğurganlık hızı 1,42'ye kadar düştü. Ülke çapında derinleşen bir toplumsal kriz kapıda. Nüfus kendini yenileyemiyor, insanlar çocuk sahibi olmaya cesaret edemiyor. Ekonomik belirsizlik, hayat pahalılığı, her geçen gün artan kiralar... İnsanlar bırakın ikinci ya da üçüncü çocuğu, ilk çocuk için bile gelecek hesabı yapamıyor. Vatandaş mutsuz, umutsuz; yarınından endişeli. Açık ve net söylüyorum: Bu bir beka sorunudur. Doğurganlık hızı çağrılarla, kampanyalarla yükseltilemez. Güvenle, huzurla, insanların yarınlara umutla bakabildiği politikalarla yükseltilir. Biz hazırız. Ülkeyi ayağa kaldırmaya, ülkenin yarınlarını yeniden inşa etmeye hazırız. Ekonomik verileri değil ekonomiyi iyileştireceğiz. Barınma sorununu çözeceğiz. Hayat pahalılığını ait olduğu yere, tarihin karanlık sayfalarına göndereceğiz. Gençler, evlenmekten korkmayacak; çocuk sahibi olmayı kaygıyla değil sevinçle gözleyecek."

Kaynak: ANKA
