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Babacan’dan Erdoğan’a ‘faiz ve bereket’ tepkisi

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Faizin olduğu yerde bereket olmaz" sözlerine tepki gösterdi. Seçim öncesi faizlerin düşürüleceği vaadinde bulunulduğunu hatırlatan Babacan, "Seçimi kazandılar ama helalinden kazanmadılar. Helal kavramının unutulduğu yerde bereket olmaz" dedi.

(ANKARA)- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Faizin olduğu yerde bereket olmaz" sözlerine tepki gösterdi. Seçim öncesi faizlerin düşürüleceği vaadinde bulunulduğunu hatırlatan Babacan, "Seçimi kazandılar ama helalinden kazanmadılar. Helal kavramının unutulduğu yerde bereket olmaz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada "Faizin olduğu yerde bereket olmaz" ifadesine tepki göstererek, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Seçimlerden önce 'Faiz indi, daha da inecek' dediler; seçimlerden sonra Merkez Bankası faizini yüzde 8'den yüzde 50'ye çıkardılar. 3 yıl geçti, faiz hala yüzde 40. Evet, insanları aldattılar. Seçimi kazandılar ama helalinden kazanmadılar. Helal kavramının unutulduğu yerde bereket olmaz."

Kaynak: ANKA
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