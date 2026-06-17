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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Afyonkarahisar'daki 2. Blok Mermer Fuarı'nı ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Afyonkarahisar'daki 2. Blok Mermer Fuarı'nı ziyaret etti
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Afyonkarahisar'da düzenlenen 2. Blok Mermer Fuarı'nı ziyaret ederek sektör temsilcileriyle görüştü ve ihracat hedeflerine vurgu yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Afyonkarahisar'da düzenlenen 2. Blok Mermer Fuarı'nı gezdi.

Motor Sporları Merkezi'nde açılan fuarı gezen Babacan, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Babacan, "Ülkenin zaten yüz akı sektörü. Daha yüksek ihracata inşallah ulaşır." dedi.

Ali Babacan, fuardaki stantları ziyaret etti, katılımcı firmalarla görüştü.

Babacan'a, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Remzi Özcan, DEVA Partisi İl Başkanı Alper Kocatürk ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Canan Tükelay
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