Alçıpanın üzerine basınca zemin çöktü, alt kata düştü

Alçıpanın üzerine basınca zemin çöktü, alt kata düştü
Ordu'da bir maden şirketinin ofisinde yaşanan ilginç kaza, hem korkuttu hem de sonrasında gülümsetti. Üst katta yapılan tadilat sırasında alçıpan zemine dalgınlıkla basan iş makinesi operatörü, zemin aniden çökünce kendini alt katta buldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

  • 1 Aralık'ta Ordu'nun Yunus Emre Mahallesi'nde bir maden şirketi ofisinde iş makinesi operatörü Mustafa Çöp, alçıpan zemine basınca zemin çöktü ve alt kata düştü.
  • Mustafa Çöp olayı hafif sıyrıklarla atlattı.
  • Düşüş anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu'da bir ofiste yaşanan alçıpan kazası, hem gerilim hem de kahkaha dolu anlara sahne oldu. Tadilat yapılan katta dolaşan iş makinesi operatörü, alçıpan bölgeyi fark etmeyince zemin bir anda çöktü ve adam alt kata düştü. Şans eseri hafif yaralanan çalışan, yaşananları güvenlik kamerasından izleyince kendisi de gülmekten kendini alamadı.

ZİTARET İÇİN GİTTİ KENDİNİ ALT KATTA BULDU

Olay, 1 Aralık'ta saat 20.00 sıralarında Ordu'nun Yunus Emre Mahallesi'nde, Sinan Sevindik'e (39) ait maden şirketi ofisinde meydana geldi. İş makinesi operatörü Mustafa Çöp, mesainin ardından arkadaşını ziyaret etmek için ofise gitti. Üst katta süren tadilat çalışmalarını görmek isteyen Çöp, dalgınlıkla alçıpan zemine basınca zemin bir anda çöktü.

KORKUTAN DÜŞÜŞ KAMERADA

Çöp'ün birkaç metre aşağıya düşüşü, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde operatörün adımını attığı anda zeminin kırıldığı ve Çöp'ün alt kata düştüğü net şekilde görülüyor.

"BİR ANDA DÜŞTÜM SONRA ÇOK GÜLDÜK"

Olayı hafif sıyrıklarla atlatan Mustafa Çöp, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Üst katta tadilat vardı. Dalgınlıkla alçıpan olan yere bastım ve kendimi bir anda altta buldum. Önce panik yaptık ama sonra çok güldük. Komik bir olaydı. Çok şükür bir şeyim yok."

"EN KÖTÜ GÜNÜMÜZ BÖYLE OLSUN"

Ofis sahibi Sinan Sevindik ise düşme anını sonradan izlerken hem şaşırdıklarını hem de güldüklerini söyledi:

"Arkadaşım tadilat yapılan bölgeyi biliyordu ama dalgınlığına geldi. Bir anda çöktü ve aşağıya düştü. Çok korktuk ama refleksleri sayesinde düzgün bir şekilde indi. Sadece ufak bir sıyrık vardı. Kameradan izleyince çok güldük. 'Keşke en kötü günümüz böyle olsun' dedik."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
