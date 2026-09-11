Albüm: Yüksek kaliteli BRICS işbirliği kayda değer ilerleme sergiledi
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BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- BRICS'in genişlemesi, blokun, temsil ve etki gücü açısından önemli bir nitelikli ilerleme kaydettiğini gösteriyor.
BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- BRICS'in genişlemesi, blokun, temsil ve etki gücü açısından önemli bir nitelikli ilerleme kaydettiğini gösteriyor.
BRICS ülkeleri an itibarıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluşturuyor. Blok, küresel ekonomik üretimin yaklaşık yüzde 30'unu, küresel ticaretinse beşte birini gerçekleştiriyor.
Daha geniş kapsamlı BRICS işbirliğinde yüksek kaliteli kalkınma aşamasına girilmiş durumda.
Kaynak: Xinhua