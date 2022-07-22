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Albüm: İspanya'da Sıcak Hava Dalgası Orman Yangınlarını Tetikledi

Xinhua - Güncel
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Albüm: İspanya'da Sıcak Hava Dalgası Orman Yangınlarını Tetikledi

İspanya'nın Galiçya bölgesindeki El Barco de Valdeorras'ta çıkan orman yangının neden olduğu duman görülüyor, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Junta de Galicia/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

EL BARCO DE VALDEORRAS/CEBREROS, 22 Temmuz (Xinhua) -- İspanya'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin hemen hemen tüm bölgelerinde orman yangını risk seviyesi "aşırı" ve "son derece yüksek" seviyelerine çıkarıldı. 2022'de şu ana kadar 250'nin üzerinde orman yangınının görüldüğü İspanya'da 90.000 hektarın üzerinde arazinin yanmasıyla 2021'de bildirilen rakamın üzerine çıkıldı.

İspanya'nın Kastilya ve Leon bölgesindeki Cebreros'ta çıkan orman yangınıyla mücadele eden itfaiye görevlileri, 21 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Junta de Castilla y Leon/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

İspanya'nın Kastilya ve Leon bölgesindeki Cebreros'ta çıkan orman yangınıyla mücadele eden bir itfaiye görevlisi, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Junta de Castilla y Leon/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

İspanya'nın Kastilya ve Leon bölgesindeki Cebreros'ta çıkan orman yangınıyla mücadele eden itfaiye görevlileri, 21 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Junta de Castilla y Leon/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Xinhua / Güncel

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