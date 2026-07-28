Yongjiang Laboratuvarı: Yeni Malzemelerle Ekonomik Kalkınma
Çin'in Zhejiang eyaleti ve Ningbo kenti tarafından kurulan Yongjiang Laboratuvarı, yeni malzemeler ve ilgili alanlarda ileri düzey temel araştırmalar ve teknolojik yeniliklerle ekonomik kalkınmayı desteklemeyi hedefliyor.
NİNGBO, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Zhejiang eyaleti ve Ningbo kenti tarafından kurulan Yongjiang Laboratuvarı (Y-LAB), yeni malzemeler ve ilgili alanlara odaklanarak ileri düzey temel araştırmalar yürütmeyi ve teknolojik yeniliklerden yararlanarak ekonomik kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor.
Kaynak: Xinhua