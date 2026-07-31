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Albüm: 2026 Haihe Uluslararası Tüketim Forumu Çin'in Tianjin kentinde başladı

Albüm: 2026 Haihe Uluslararası Tüketim Forumu Çin'in Tianjin kentinde başladı
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TİANJİN, 31 Temmuz (Xinhua) -- 2026 Haihe Uluslararası Tüketim Forumu, perşembe günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde başladı.

TİANJİN, 31 Temmuz (Xinhua) -- 2026 Haihe Uluslararası Tüketim Forumu, perşembe günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde başladı.

Forumun açılış töreninde iç talep potansiyelini ortaya çıkarma, hizmet sektörünü geliştirme, tüketici odaklı iş modelleri ve tüketim ortamlarında inovasyon gibi önemli konular ele alındı. Forum kapsamında düzenlenen 2026 Çin (Tianjin) Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda ise yurtiçi ve yurtdışından seçkin ürünler ve endüstriyel kaynaklar sergilendi.

Kaynak: Xinhua
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