Alacak Kavgası: Eski Çalışan Araçları Ateşe Verdi

Güngören'de işten ayrılan bir kişi, alacakları için firma araçlarını ateşe verdi. Olayda 1.5 milyon lira hasar oluştu ve şüpheli tutuklandı.

Doğan Can CESUR / -GÜNGÖREN'de 3 hafta önce işten ayrılan Umut O., 120 bin lira alacağı olduğunu iddia ettiği firmanın araçlarını ateşe verdi. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip firma sahiplerine gönderen şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken firmanın araçlarında yaklaşık 1.5 milyon lira hasar oluştuğu öğrenildi.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Merter, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 hafta önce işten ayrılan Umut O., firma sahipleri Hüseyin Yılmaz D. ve Mustafa D.'yi arayarak alacağı olduğunu iddia ederek 120 bin lira istedi. Firma sahiplerinin kendisine alacağının olmadığını söylemesi üzerine Umut O. tehdit etmeye başladı. Firmaya ait araçlarını ateşe vereceğini söyleyen Umut O., gece saatlerinde firmanın otoparkına geldi. Burada park halinde olan 34 FGU 42 ve 34 AJ 3966 plakalı araçları ateşe veren Umut O., o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Firma sahiplerine kaydı gönderen Umut O., polise ihbar edildi.

ALACAĞI İÇİN ARAÇLARI ATEŞE VERDİ

Kısa sürede olay yerine gelen Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Umut O. buradaki ifadesinde, suçunu itiraf ederek araçları kendisinin ateşe verdiğini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut O., 'yağma-gasp' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1.5 MİLYON LİRALIK HASAR OLUŞTU

Öte yandan araçların ateşe verildiği ve polisin şüpheliye müdahale ettiği anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Firmaya ait olan iki araçta yaklaşık 1.5 milyon lira hasar oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
