Akşehir'de kiraz hasadı şenliği yapıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde kiraz hasadı şenliği gerçekleştirildi.

Gölçayır Mahallesi'ndeki bir bahçedeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Program kapsamında kiraz toplama yarışması, kiraz dizme yarışması ve en iyi kiraz yarışmasında dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil İbrahim Önder, programda yaptığı konuşmada, Akşehir kirazının lezzeti, aroması, dayanıklılığı ve kalitesiyle dünya pazarlarında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Akşehir'de yaklaşık 15 bin dekarlık alanda kiraz üretimi yapıldığını aktaran Önder, "Bu sezon 25 bin ton rekolte bekliyoruz. Coğrafi işaretli Akşehir kirazı, yaş, dondurulmuş ve kuru meyve olarak 33 ülkeye ihraç ediliyor." ifadesini kullandı.

Programa, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.