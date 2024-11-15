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18 yaşındaki genç halı saha maçında hayatını kaybetti

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Aksaray'da halı saha maçında geçirdiği kalp krizi sonucu 18 yaşındaki Berat Karaaslan hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksaray'da, halı saha maçında kalp krizi geçiren Berat Karaaslan (18), hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Berat Karaaslan, dün saat 23.00 sıralarında arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadığı sırada aniden fenalaşıp yere yığıldı. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Karaaslan'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Berat Karaaslan, doktorların müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Karaaslan'ın cenazesinin otopsi sonrası, yarın Aksaray'da defnedilmesi bekleniyor.

18 yaşındaki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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