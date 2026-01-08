Haberler

Akfen GYO, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer aldı
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki performansıyla Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer aldığını açıkladı. Şirket, sürdürülebilirlik odaklı portföy yönetimi ve çevresel etkiyi dikkate alan projeleriyle uzun vadeli değer yaratma stratejisini sürdürüyor.

AKFEN Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Akfen GYO) çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) alanlarındaki performansı doğrultusunda Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer aldığını duyurdu. Şirket, sürdürülebilirlik odaklı portföy yönetimi yaklaşımı, enerji verimliliğini ve sosyal faydayı gözeten gayrimenkul yatırımları ile uzun vadeli değer yaratma stratejisini sürdürürken; Terminal Kadıköy gibi dönüşüm projeleriyle çevresel ve toplumsal etkiyi birlikte ele alan bir yatırım modeli ortaya koymayı hedefliyor.

Akfen GYO, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) alanlarındaki performansı doğrultusunda Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamına alındı. Borsa İstanbul tarafından belirlenen endeks, şirketlerin çevresel etki yönetimi, sosyal sorumluluk uygulamaları, kurumsal yönetim yapıları ve şeffaflık kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda oluşturuluyor. Akfen GYO'nun endekste yer alması, şirketin bu alanlardaki uygulamalarının uluslararası ESG standartlarıyla uyumlu olduğunu ortaya koyuyor.

TERMİNAL KADIKÖY'ÜN PORTFÖYE OLUMLU ETKİSİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Akfen GYO, gayrimenkul portföyünü uzun vadeli değer yaratımı ve sürdürülebilir işletme prensipleri doğrultusunda yönetiyor. Şirketin portföyünde; Türkiye ve Rusya'da yer alan, Accor Grubu tarafından işletilen Novotel ve Ibis markalı 19 şehir oteli bulunuyor ve bunun yanı sıra Bodrum Loft turizm yatırımı, öğrenci yurtları, ofis binaları ve ticari gayrimenkuller ile yeni yatırımlar Akfen GYO'nun portföy çeşitliliğini oluşturuyor.

"İstanbul Söğütlüçeşme'de geliştirilen Terminal Kadıköy karma kullanım projesi 1 Mayıs 2025 itibarıyla hizmete girdi. Öte yandan Bodrum Yalıkavak'taki lüks villalar, Milas Kıyıkışlacık'taki apart tesis ve ABD'nin Florida eyaletindeki 'Bağımsız Yaşam ve Yaşlı Bakım Merkezi' projelerinin yapımı devam ediyor. Florida'da 25,7 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek projenin ilk fazını 11 dönüm üzerinde yükselecek olan 'Bağımsız Yaşlı Yaşam Merkezi', ikinci fazını ise 'Yaşlı Bakım Merkezi' oluşturuyor.

"Akfen GYO'nun toplam gayrimenkul portföy değeri, 2025 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 788 milyon Euro'ya ulaştı. Portföyde yer alan Terminal Kadıköy, Akfen GYO'nun sürdürülebilirlik yaklaşımını yansıtan projelerden biri olarak öne çıkıyor. Daha önce atıl durumda bulunan viyadük altı alanların kamusal yaşama kazandırılmasıyla geliştirilen proje, yeni bir yapılaşma yükü oluşturmadan mevcut kentsel alanın işlevlendirilmesini esas alıyor. Toplu taşıma entegrasyonu yüksek konumu, yaya erişimini önceleyen tasarımı ve açık alan ağırlıklı mekansal kurgusu sayesinde enerji tüketiminin azaltılmasına katkı sağlıyor. Terminal Kadıköy, sosyal etkileşimi destekleyen yapısıyla çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği birlikte ele alan bir kentsel dönüşüm modeli sunuyor."

