AKÇANSA ÇİMENTO KAR PAYI DAĞITIM KARARI

Akçansa Çimento, 2021 yılı karından net dağıtılabilir dönem karı 303,6 milyon TL'nin dağıtılmasına karar verdi. Pay sahiplerine brüt %48, net %43,2 oranında toplam 91,9 milyon TL nakit kar payı 9 Mayıs 2022'den itibaren ödenecek.

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 29 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2021 yılı karından net dağıtılabilir dönem karı 303.618.933 TL'nin dağıtılmasına karar verdi. Buna göre, 191.447.068,25 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine brüt %48, net %43,2 oranında toplam 91.894.592,76 TL nakit kar payı 9 Mayıs 2022'den itibaren ödenecek. Kar payı hak kullanım tarihi 9 Mayıs 2022, ödeme tarihi 11 Mayıs 2022, kayıt tarihi 10 Mayıs 2022 olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi
