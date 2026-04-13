AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Çin Komünist Partisi heyetini kabul etti

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı Jin Xin başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Ak Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci ile Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin de yer aldı.

Görüşmede, iki ülke ve partiler arasındaki ilişkiler, Çin'in Türkiye'deki yatırımları ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik konular değerlendirildi.

Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, kabule ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Sırakaya, Jin Xin başkanlığındaki heyeti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci ile ağırladıklarını belirttiği paylaşımında, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanlığı olarak Haziran 2024'te Çin Komünist Partisi ile Pekin'de imzaladığımız partiler arası mutabakat zaptı sonrasında gelişen diyaloğumuz kapsamında, partiler arası ilişkilerimizin kurumsal çerçevesini, Türkiye-Çin ilişkilerinin geleceğini ve ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik işbirliği imkanlarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdik."