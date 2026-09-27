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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Olumsuz etkilenenlerin durumlarını titizlikle değerlendiriyoruz, çalışmalar ilgili kurumlarca yapılacak. Sonra bir yol haritası kuşkusuz paylaşılacak."

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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Olumsuz etkilenenlerin durumlarını titizlikle değerlendiriyoruz, çalışmalar ilgili kurumlarca yapılacak.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Olumsuz etkilenenlerin durumlarını titizlikle değerlendiriyoruz, çalışmalar ilgili kurumlarca yapılacak. Sonra bir yol haritası kuşkusuz paylaşılacak."

Kaynak: AA
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