AK Parti Sözcüsü Çelik: "Olumsuz etkilenenlerin durumlarını titizlikle değerlendiriyoruz, çalışmalar ilgili kurumlarca yapılacak. Sonra bir yol haritası kuşkusuz paylaşılacak."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Olumsuz etkilenenlerin durumlarını titizlikle değerlendiriyoruz, çalışmalar ilgili kurumlarca yapılacak.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Olumsuz etkilenenlerin durumlarını titizlikle değerlendiriyoruz, çalışmalar ilgili kurumlarca yapılacak. Sonra bir yol haritası kuşkusuz paylaşılacak."
Kaynak: AA