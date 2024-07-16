Üye Girişi
Haberler

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Yeni Vergi Paketini Açıkladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni vergi paketinin içeriğine ilişkin bilgi verdi. Güler, "Yap-işlet ve devret modeliyle kamu özel iş birliği projeleri kapsamına elde edilen kazançlardan yüzde 30 oranında kurumlar vergisi alınacağını" söyledi. Güler, çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınacağını da açıkladı.

(TBMM)- Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni vergi paketinin içeriğine ilişkin bilgi verdi. Güler, "Yap-işlet ve devret modeliyle kamu özel iş birliği projeleri kapsamına elde edilen kazançlardan yüzde 30 oranında kurumlar vergisi alınacağını" söyledi. Güler, çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınacağını da açıkladı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi paketiyle birlikte Meclis'e sevk edilecek olan en düşük emekli maaşına zam düzenlemesinin detaylarını açıkladı.

Güler, 53 maddeden oluşan kanun teklifine ilişkin, şunları söyledi:

"Bu kanun teklifimizin dışında sanki bambaşka konular da çalışıyormuşuz gibi geçen dönemlerde farklı dezonfarmasyonlar amaçlı bilgilerin de olduğunu ifade etmek isterim çünkü bizim çalışmadığımız inceleme yapmadığımız, etki analiziyle beraber  bir metin haline getirmediğimiz birçok konu sanki varmış gibi maalesef gerek basında gerek kamuoyuyla paylaşıldı.

Teklifimizle vergi adaletinin güçlendirilmesi ve doğrudan vergilerin payının arttırılması ve aynı zamanda vergilemede güvenliğin sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadele vergiye uyumun arttırılması bazı istisnaların kaldırılması veya uygulma şeklinin değiştirilmesi cezaların etkinliğinin caydırıcılığının arttırılması, devreden KDV'lerin azaltılması, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması ve tahsilat etkinliğinin artırılması amacıyla düzenleme yapıyoruz.

"Çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınacak"

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranını yüzde 2'den yüzde 2.25'e çıkarıyoruz. Vergide adaleti arttırmak amacıyla çok uluslu şirketlerde küresel asgari kurumlar vergisi, yerel asgari kurumlar vergisi, yap-işlet ve devret modeliyle kamu özel işbirliği projeleri kapsamına elde edilen kazançlardan yüzde 30 oranında kurumlar vergisi alınması yatırım fon ve ortaklıklarının gayrimenkul kazançlarının kar dağıtımanlığının istisna edilmesi ve serbest bölgelerde faaliyette bulunan işletmelere sağlanan kazanç istisnasının ihracat gelirleri ile sınırlandırılması başlıklarında düzenlemeler getiriyoruz.

Serbest meslek kazancı ve ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında elde ettikleri hasılatları tespit edilecek ve beyanlarıyla tespit edilen hasılatlar arasında yüzde 20'nin üzerinde bir uyumsuzluk tespit edilmesi halinde kendileri izaha davet edilecek.

Vergi güvenliği sağlamak amacıyla ticari kazanç gelir vergisi mükellefleriyle kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan bazı ödemelerde gelir ve kurumlar vergisi kesintisi kyapılmasına imkan sağlıyoruz."

Başkasının IBAN'ını kullanlara cezalar artıyor

Kayıtdışılıkta cezaların artırılmasına ilişkin de bilgi veren Güler, "Vergi dairesinin bilgisi dışında çalışanlara kesilecek vergi cezası verginin 1 katı olarak kesilecek cezalarda 1,5 kat. Verginin 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4,5 kat olarak uygulanmasını da teklifimizde getiriyoruz. Başkasının IBAN'ını kullananların cezalarını artırıyoruz" dedi.

"Yurt dışına çıkış harcını 500 TL olarak belirliyoruz"

Güler, konuşmasına şöyle devam etti:

"Devreden KDV... Mükelleflerimizin KDV beyannamelerinde yer alan KDV tutarlarının 5 takvim yılı süresince indirim yoluyla giderilememesi halinde bu süre sonunda kayıtlardan çıkarılarak yapılacak vergi incelemesi ile gelir veya kurumlar vergisi tespitinde gider olarak dikkate alınmasına imkan sağlıyoruz.

Vergi uzlaşmalarında vergi aslını uzlaşma kapsamı dışına çıkarıyoruz. Bundan böyle sadece cezalar için uzlaşma başvurusu yapılabileceğini öneriyoruz... Yurtd dışına çıkış harcını da 500 TL olarak belirliyoruz. Bunda böyle harç tutarı her yıl değerleme oranında artırılacak."

Güler, en düşük emekli aylıklığına 12 bin 500 T zam yaptıklarını söyledi ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Asgari kurumlar vergisi teklifte yer almıyor"

Başkasının pos veya IBAN'ını kullanlara cezaların artırılması ve asgari kurumsal vergisine ilişkin bir soru üzerine Güler, asgari kurumlar vergisi kapsamında düzenlemenin teklifte yer almadığını söyledi. Güler, "Uluslararası küresel şirketlerin Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında elde ettikleri gelirden kardan yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisi imkanı getiriyoruz... Doktor, diş hekimi diğer faaliyet alanlarında faaliyet gösteren gelir vergisine tabi mükelleflerimizin yıl içerisinde belli zaman aralıklarında hasılat tespitine yönelik denetimler yapılacak. Bunun sonucunda ortalama bir rakam ortaya çıkacak. Bunun verilen beyanname ile arasında yüzde 20'den fazla bir fark çıktığında da izaha davet edilecek" diye konuştu.

"Bütçemizin büyüklüğü belli"

Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yapılan 2 bin 500 TL'lik artışın bu aydan itibaren maaşlara yansıtılacağını bildirdi. Güler, bütün emeklilere 2 bin 500 TL zammın neden yapılmadığına ilişkin soruya, "Bizim bütçemizin büyüklüğü belli 11 trilyon 2024 yılı bütçemiz, 11 trilyon 89 milyar TL. Bunun içerisinde 6 Şubat depremilerine yönelik bütçe karşılığı yaklaşık 1 trilyon 100 milyar ayırmış durumdayız. Seçimlerden önce toplam emeklilik sistemine 2,5 milyona yakın emekli dahil oldu, bunun da bu dönemki bütçemize getirdiği önemli bir rakam var" ifadelerini kullandı.

(SON)

Kaynak: ANKA / Güncel

Abdullah Güler AK Parti Politika Ekonomi Güncel Haberler

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

 Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

 Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın

Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın

Bakmadan Geçme

YKS 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye girebilirim? YKS hangi bölümler gelir? Han Yunus nerede? Han Yunus nereye bağlı? Han Yunus nasıl yönetiliyor? Rahmi Özkan'ın hastalığı nedir, neden hastaneye kaldırıldı? Avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl? Tercih yapıp yerleşmeyince OBP puanı düşer mi? Tercih yapınca OBP puanı tekrar kullanılır mı? Elias Jelert kimdir? Elias Jelert nereli, kaç yaşında? Elias Jelert Kristensen hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? İLAHİYAT BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS İlahiyat taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! Samsun Tekkeköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Temmuz Samsun'da nerede deprem oldu? Luan Peres kimdir? Luan Peres nereli, kaç yaşında? Luan Peres hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? ATT TABAN PUANLARI 2024 | İlk ve Acil Yardım Paramedik Bölümü üniversite kontenjanları ve başarı sıralamaları! EA (eşit ağırlık) Bölümleri neler? Eşit Ağırlık puanıyla hangi bölümler seçilir? Eşit ağırlıkta en iyi bölüm hangisi? YKS CEVAP KAĞIDINI GÖRÜNTÜLEME | YKS cevap anahtarına nasıl bakılır? YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2024 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? Yurt dışı çıkış harcına zam geldi mi? KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR? 2024 KYK yurt ücretleri açıklandı mı? Sema Çeyrekbaşı kimdir, kaç yaşında? Sema Çeyrekbaşı'nın hastalığı nedir, sağlık durumu ne? KYK başvuruları ne zaman başlıyor? 2024 KYK YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title