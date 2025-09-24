Ahilik Haftası'nda 'Yılın Ahisi' Necati Kızılgüneş Oldu

Afyonkarahisar'da düzenlenen Ahilik Haftası kutlamalarında 45 yıldır demircilik yapan 64 yaşındaki Necati Kızılgüneş'e "Yılın Ahisi" ödülü verildi.

Valilik ve Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ESOB) düzenlenen etkinlik, 2. Küçük Sanayi Kooperatifi binası önünden mehter takımı eşliğinde başladı.

ESOB binasındaki toplantı salonunda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Afyonkarahisar Vali Vekili Celil Ateşoğlu, bugün burada milletin köklü mazisinden miras alınan ahilik kültürünü yaşatmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ahiliğin sadece bir esnaf teşkilatı değil, dürüstlüğün, kardeşliğin, yardımlaşmanın ve meslek ahlakının asırlar boyu toplumumuza yön vermiş bir hayat düsturu olduğunu dile getiren Ateşoğlu, şöyle devam etti:

"Türk-İslam medeniyetinde esnaf kültürü yalnızca bir ticaret düzeni değil, aynı zamanda bir ahlak ve hayat felsefesi olarak şekillenmiştir. Ahilik teşkilatı, helal kazancı, doğruluğu ve dayanışmayı esas almıştır. İnsanı tüketici değil, kardeş olarak görmüştür."

"İş yerlerine afiş asılacak"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın da ESOB'la birlikte kültür ve turizm rotaları dijital barkod uygulaması projesiyle iş yerlerine bilgilendirme afişleri asılacağını ifade etti.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve Afyonkarahisar ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Üstün de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından "şed kuşatma" töreni gerçekleştirildi. ESOB Başkan Üstün, Ateşoğlu'na hediye takdim etti.

Vali Vekili Ateşoğlu, "Yılın Ahisi" seçilen 64 yaşındaki demirci ustası Necati Kızılgüneş'e cübbe giydirerek plaket takdim etti.

Esnaflıktan sanayiciliğe yükselen Abdülkadir Bayana, "Yılın Kalfası" Mustafa Mutlu ve "Yılın Çırağı" Adnan Çelikiz'e de plaket verildi.