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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma: Bilirkişi heyeti görevlendirildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, deprem bağışlarının kullanımına ilişkin iddiaları araştırmak için Ahbap Derneği hakkında bilirkişi heyeti görevlendirdi.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılık, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağış ve yardımların kullanımına ilişkin iddiaların tüm yönleriyle incelendiğini, alanında uzman kişilerden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirildiğini açıkladı.

'BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağış ve yardımların kullanımına ilişkin iddialar tüm yönleriyle incelenmektedir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla; toplanan bağış ve yardımların belirlenen amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için alanında uzman kişilerden oluşan bir bilirkişi heyeti görevlendirilmesine karar verilmiştir. Bilirkişi heyeti tarafından; bağışların toplanması, aktarılması ve harcanmasına ilişkin tüm mali kayıtlar, banka hesap hareketleri, ilgili kişi ve şirketler arasındaki para transferleri ile soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgi ve belgeler incelenerek ayrıntılı rapor hazırlanacaktır. Soruşturma; hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi esas alınarak, yalnızca somut bilgi, belge ve deliller doğrultusunda sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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