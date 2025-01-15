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Ağrı Dağı'na Tırmanmak İsteyen Çekyalı Dağcılar Fırtına Nedeniyle Geri Dönmek Zorunda Kaldı

Ağrı Dağı'na Tırmanmak İsteyen Çekyalı Dağcılar Fırtına Nedeniyle Geri Dönmek Zorunda Kaldı
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Ağrı Dağı'na tırmanmak isteyen 14 kişilik Çekyalı dağcı ekibi, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle 4 bin 600 metreye ulaştıktan sonra tırmanışlarını iptal ederek geri dönmek zorunda kaldı.

Ağrı Dağı'na çıkmak isteyen dağcılara kar ve fırtına engeli

AĞRI - Ağrı Dağı'na tırmanmak için harekete geçen Çekyalı turistler, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle geri döndü.

Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanmak için Doğubayazıt ilçesine gelen 14 kişilik Çekyalı dağcı ekibi, tırmanış rehberi Cuma Saltik eşliğinde 4 bin 600 rakıma kadar çıktı. Burada tipiye yakalanan dağcılar yoğun sis ve fırtına nedeniyle 4 bin 600 metrede tırmanışlarını iptal ederek geri dönmek zorunda kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Güncel
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