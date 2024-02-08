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Ağrı'da trafik jandarması araç denetimi yapıyor

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Ağrı'da trafik jandarması timleri, trafik kazalarının önüne geçmek ve vatandaşları bilgilendirmek için araç denetimi gerçekleştiriyor.

Ağrı'da, trafik jandarması timleri, trafik kazalarının önüne geçmek ve vatandaşları bilgilendirmek için araç denetimi gerçekleştiriyor.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi ve vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Hamur ilçesinde gerçekleştirdikleri faaliyette yolcu taşıyan araçları denetleyip, emniyet kemerinin önemini anlattı.

Emniyet kemeri takmaları konusunda yolcuları uyaran ekipler, denetimlerine devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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