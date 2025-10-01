Ağrı'da Sertifikalı Buğday Tohumu Dağıtımı Yapıldı

Ağrı'da, "Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında yüzde 70 hibeyle 400 çiftçiye 200 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) destekli yüzde 70 hibeli "Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Ağrı Tarım Park'ta program düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve beraberindekilerin katılımıyla il genelindeki 400 çiftçiye 200 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtımı yapıldı.

Hüseyinoğlu, burada yaptığı konuşmada, buğdayın dünyada yetiştirilen en stratejik ürünlerden biri olduğunu söyledi.

Ağrı'nın 970 bin hektarla buğday üretiminde önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Hüseyinoğlu, şunları kaydetti:

"Bu proje ile yalnızca sertifikalı tohum kullanımını yaygınlaştırmayı değil, aynı zamanda çiftçilerimizin verimliliğini artırmayı, kaliteli ürün elde etmeyi ve ilimizin tarımsal üretimdeki rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyoruz. Sertifikalı tohumlarla yapılan üretim, hem çiftçilerimizin gelirini artıracak hem de ülkemizin gıda güvenliğine önemli katkılar sağlayacaktır."