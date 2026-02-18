Haberler

Ağrı'da gümrük kaçağı akaryakıt ve sigara ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da, bu ay düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı akaryakıt, sigara ve sikke ele geçirildi.

Ağrı'da, bu ay düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı akaryakıt, sigara ve sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu ay il genelinde yürütülen operasyonlarda, gümrük kaçağı 5 bin 844 litre akaryakıt, 7 bin 470 paket sigara ve 499 sikke ele geçirildi.

Yakalanan 16 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA " / " + Abdullah Söylemez -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü

Mübarek günde ortaya çıktı! Zincir markette büyük rezalet
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü

Mübarek günde ortaya çıktı! Zincir markette büyük rezalet
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku

6 Milyon TL'lik manevi tazminat davasında karar çıktı
İfade vermeye gitti, polisin silahını alıp kafasına sıktı

İfade vermeye gitti, polisin silahını alıp kafasına sıktı