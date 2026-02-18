Ağrı'da gümrük kaçağı akaryakıt ve sigara ele geçirildi

Ağrı'da, bu ay düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı akaryakıt, sigara ve sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu ay il genelinde yürütülen operasyonlarda, gümrük kaçağı 5 bin 844 litre akaryakıt, 7 bin 470 paket sigara ve 499 sikke ele geçirildi.

Yakalanan 16 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.