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Ağıralioğlu, Türkiye Yüzyılı söylemini çiftçi ve emekli üzerinden eleştirdi

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Ağıralioğlu, Türkiye Yüzyılı söylemini çiftçi ve emekli üzerinden eleştirdi
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medyadan iktidarın 'Türkiye Yüzyılı' söylemini eleştirdi. Ağıralioğlu, bu söylemin çiftçinin, emeklinin, asgari ücretlinin, esnafın ve gençlerin sorunlarına çare olmadığını belirtti.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Türkiye Yüzyılı" söylemini eleştirerek, ekonomik ve sosyal sorunların toplumun geniş kesimlerinde sürdüğünü ifade etti. Ağıralioğlu, çiftçiden emekliye, gençlerden esnafa kadar birçok kesimin mevcut tablodan memnun olmadığını belirtti.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iktidarın "Türkiye Yüzyılı" söylemine tepki gösterdi. Ağıralioğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Yüzyılı diyorlar şimdi. İyi de sizin Türkiye Yüzyılı dediğiniz şey, henüz bu milletin hayatına değmedi! Çiftçinin alın terinin karşılığı olamadı. Emeklinin yüzünü güldüremedi. Asgari ücretlinin sofrasına bereket, evine huzur getiremedi. Esnafın siftahı, sanayicinin desteği olamadı. Çalışanın emeğinin hakkını veremedi. Emeklinin ikramiyesine, dar gelirlinin geçimine çare olamadı. İş arayan gencimizin derdine derman bulamadı. Çocuklarımızın umudunu bu topraklara bağlayamadı. Hastanelerde sıraları bitiremedi. Cezaevlerini dolduran suç düzenine çare bulamadı. Evlatlarımızı uyuşturucu batağından kurtaramadı. Çocuklarımızı okullarında güvende tutamadı. Sokaklarımızı mafyadan, çeteden, suç örgütlerinden arındıramadı. Milletin alın terine, evladının geleceğine, evinin huzuruna değmeyen bir yüzyıldan bahsediyorsunuz. Çiftçi memnun değil, emekli memnun değil, esnaf memnun değil, işçi memnun değil, gençlerimiz geleceklerinden endişeli. Bu Türkiye Yüzyılı, hangi Türklerin yüzyılı acaba? Milletin yüzyılı olamayan bir Türkiye Yüzyılı, kimin yüzyılıdır?"

Kaynak: ANKA
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