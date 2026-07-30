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Ağıralioğlu'ndan işsizlik verilerine tepki: İstatistik başka, hakikat başka

Ağıralioğlu'ndan işsizlik verilerine tepki: İstatistik başka, hakikat başka
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, haziran ayı işsizlik verileri üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı'na seslenerek, dar tanımlı işsizlik oranı ile atıl iş gücü oranı arasındaki farka dikkat çekti.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, haziran ayı işsizlik verileri üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı'na seslenerek, dar tanımlı işsizlik oranı ile atıl iş gücü oranı arasındaki farka dikkat çekti.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, haziran ayında işsizlik oranının yüzde 7,6'ya gerilemesinin hükümet tarafından başarı olarak sunulduğunu belirtti. Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Hazine ve Maliye Bakanı, haziran ayında işsizlik oranının yüzde 7,6 ile tarihi düşük seviyeye gerilediğini söylüyor, bunu da bir başarı hikayesi olarak anlatıyorsunuz. Biz de millet adına soruyoruz: Madem işsizlik bu kadar düştü; Üniversite mezunu yüz binlerce evladımız neden aylarca, yıllarca iş arıyor? Neden gençlerimiz diplomalarını duvara asıp valizlerini hazırlıyor? Neden bu memleketin yetiştirdiği doktorlar, mühendisler, yazılımcılar, akademisyenler geleceklerini kendi vatanlarında değil, ilk fırsatta başka ülkelerde arıyor? ve madem tablo bu kadar parlak… Dar tanımlı işsizlik yüzde 7,6 ise, atıl iş gücü neden yaklaşık yüzde 29? Bu iki rakamdan hangisi milletin yaşadığı hayata daha yakındır? İstatistik başka şeydir, hakikat başka şeydir. Bir insan iş aramaktan vazgeçmişse, onu iş sahibi sayabilirsiniz; ama umut sahibi sayamazsınız."

Kaynak: ANKA
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