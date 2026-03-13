Yavuz Ağıralioğlu: "Ekonomide Güven Rakam Küçültmekle Değil, Millete Gerçeği Açık Biçimde Anlatmakla Sağlanır"

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, dış borcun hesaplama yöntemi değiştirilerek azalmış gibi gösterilmeye çalışıldığını savunarak, "Borç aynı borç. Değişen sadece hesap. Ekonomide güven; yöntem değiştirerek rakam küçültmekle değil, millete gerçeği açık ve karşılaştırılabilir biçimde anlatmakla sağlanır" ifadesini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dış borç azalmadı, sadece hesaplama yöntemi değişti. Tahviller artık nominal değer yerine piyasa değeriyle hesaplanacak, yurtdışında ihraç edilse bile yerli yatırımcının elinde olanlar dış borçtan sayılmayacak. Böylece dış borcun GSYH'ya oranı bir anda yüzde 36,7'den yüzde 32,5'e düşmüş görünüyor" dedi.

Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Borç aynı borç. Değişen sadece hesap. Üstelik ödemeler dengesi verilerinde yapılan güncelleme, 2020-2025 arasında portföy yatırımlarına ödenen 8,9 milyar dolar faizin eksik gösterildiğini ortaya koydu. Ekonomide güven; yöntem değiştirerek rakam küçültmekle değil, millete gerçeği açık ve karşılaştırılabilir biçimde anlatmakla sağlanır. Bu sebeple dış borcu daha doğru gösteren eski hesaplama da ayrıca kamuoyuna sunulmalıdır."

Kaynak: ANKA