Afyonkarahisar'da Otomobiliyle Drift Yapan Sürücüye 32 Bin 233 Lira Cezası

Afyonkarahisar'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü Ö.D'nin, Afyonkarahisar- Eskişehir kara yolu üzerinde 06 EDJ 924 plakalı otomobiliyle drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada yer alması ve güvenlik kamaralarından tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, otomobiliyle drift yapan sürücü Ö.D. ve araç sahibiyle iletişime geçti.

Polis merkezine çağrılan sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu.