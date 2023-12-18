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Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı

18 Aralık 2023 11:40 Güncelleme: 11:42 Abone Ol

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı. Bayat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muratkoru köyü Hüyük Mevkisi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 3 kişinin bölgede dedektör ile izinsiz define aradıklarını tespit etti. Bölgede kaçak kazı için kullanıldığı tespit edilen malzemeler bulundu. Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı.