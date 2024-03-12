Afyonkarahisar'da kaçak işletilen kuyumcu dükkanı mühürlendi

Afyonkarahisar'da kaçak işletildiği tespit edilen kuyumcu dükkanı, belediye tarafından mühürlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İmaret Camisi karşısında yabancı uyruklu tarafından kaçak olarak işletildiği tespit edilen kuyumcu dükkanına Afyonkarahisar Belediyesi tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmediği belirtildi.

Yapılan denetimlerin ardından iş yerinin kaçak olarak açıldığı belirtilen açıklamada, kuyumcu dükkanına zabıta ekiplerince cezai müeyyide uygulandığı ve faaliyetten de men edildiği ifade edildi.