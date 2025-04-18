İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi

Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar
Marketlerde yemek kartlarına harcama limiti iddiasına peş peşe yanıt

Marketlerde yemek kartlarına harcama limiti iddiasına peş peşe yanıt
'Sigaram yok' deyince 2 magandanın saldırısına uğradı

Magandaların isteğini reddeden genç kız ulu orta saldırıya uğradı

Afyonkarahisar'da İş Yerinde 80 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da İş Yerinde 80 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinanpaşa ilçesinde yapılan aramada 80 litre etil alkol ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Emniyet güçleri, kaçakçılık faaliyetlerine karşı çalışmalara devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iş yerinde 80 litre etil alkol ele geçirilen şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Sinanpaşa ilçesinde bir iş yerinde yaptığı aramada 80 litre etil alkol ele geçirdi.

Şüpheliye, adli işlem uygulandığı bildirildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.