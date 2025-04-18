Afyonkarahisar'da İş Yerinde 80 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Sinanpaşa ilçesinde yapılan aramada 80 litre etil alkol ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Emniyet güçleri, kaçakçılık faaliyetlerine karşı çalışmalara devam ediyor.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iş yerinde 80 litre etil alkol ele geçirilen şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Sinanpaşa ilçesinde bir iş yerinde yaptığı aramada 80 litre etil alkol ele geçirdi.
Şüpheliye, adli işlem uygulandığı bildirildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel