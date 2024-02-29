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Afyonkarahisar'da Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nda kapalı oyun alanı açıldı

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Afyonkarahisar'da Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nda kapalı oyun alanının açılışı gerçekleştirildi. Açılışta, hareketli yaşam ve sportif faaliyetler projesi kapsamında okul bahçesine yapılan geleneksel çocuk oyunları alanında öğrencilerle oyunlar oynandı. Okul Müdürü Murat Diktaş, öğrencileri ve antrenörü halk oyunları il birinciliğinden dolayı kutladı.

Afyonkarahisar'da Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nda kapalı oyun alanının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta, hareketli yaşam ve sportif faaliyetler projesi kapsamında okul bahçesine yapılan geleneksel çocuk oyunları alanında öğrencilerle oyunlar oynandı.

Öğrenci ve çalışan sağlığını koruma amacıyla yaptırılan revir ziyaretinde bulunuldu.

Okul sporları halk oyunları il yarışmasında minikler dalında il birincisi olan Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu Kız Halk Oyunları ekibi için madalya töreni yapıldı.

Okul Müdürü Murat Diktaş, öğrencileri ve antrenörü halk oyunları il birinciliğinden dolayı kutladı.

Diktaş, "Akademik açıdan başarılı, hayat boyu yaşamdan keyif alan ve mutlu nesiller yetiştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında. Bunun için bahçemizi güzelleştiriyoruz, oyun alanları oluşturuyoruz, revir hizmetimiz var." dedi.

Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akçil, Okul Müdürü Murat Diktaş, idareci, öğretmen ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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