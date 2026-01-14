Haberler

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da sahte satılık ev ilanıyla 1 milyon 650 bin lira dolandıran 2 zanlı, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin internet üzerinden sahte satılık ev ilanıyla 1 milyon 650 bin lira dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışmada 2 şüpheliyi Ankara'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
