Afyonkarahisar'da 6 milyon 190 bin makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 6 milyon 190 bin sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 6 milyon 190 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Kamyon sürücüsüne yasal işlem uygulandı.