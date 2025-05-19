Afyonkarahisar'da 1000 Metre Uzunluğunda Türk Bayrağı ile Gençlik Yürüyüşü Düzenlendi

Afyonkarahisar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 1000 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla "Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Eski Müze önünde ellerinde meşalelerle toplanan kalabalık, 1000 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak Kurtuluş Caddesi'nden Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrencilerden oluşan koro, Anıtpark'ta sahne aldı.

Mehter takımının eşlik ettiği yürüyüşe Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.