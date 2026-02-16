Adıyaman'da zincir marketlerde ramazan öncesi denetim yapıldı

Adıyaman'da ramazan ayı öncesinde zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri marketlerdeki denetimlerde, sebze, meyve, temel gıda ürünleri ile temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını kontrol etti.

Reyonları gezen ekipler fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da ürünleri inceledi.

Denetimler kapsamında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı fiiller tespit edilen işletmeler hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

Denetimlerin ramazan ayı boyunca süreceği belirtildi.