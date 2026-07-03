Sakarya'da kaçak alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kaçak ve sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak ve sahte alkol faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Adapazarı ilçesinde Y.Ç'nin (53) iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda, 2 ton kaçak ve sahte alkol yapımında kullanılacak 490 litre etil alkol, 1168 kaçak alkol yapımında kullanılacak aroma verici kit ve 315 değişik markalarda gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Y.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.