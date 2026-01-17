Haberler

Adana İl Emniyet Müdürü Arıkan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Anadolu Ajansının düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve çeşitli kategorilerdeki 112 fotoğrafı inceledi. Arıkan, Gazze, spor ve doğal yaşam gibi kategorilerdeki fotoğrafları oyladı.

Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arıkan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

AA Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan'dan fotoğraflar hakkında bilgi alan Arıkan, " Gazze : Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın " Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karelerini seçti.

Emniyet Müdürü Arıkan, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" fotoğraflarını oyladı.

Oylamanın ardından Emniyet Müdürü Arıkan, fotoğrafları çekenlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Birbirinden güzel fotoğraflar arasında en iyisini seçmeye çalıştığını belirten Arıkan, karelerin hepsinin yüreklerindeki farklı derinliklere hitap ettiğini dile getirdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
