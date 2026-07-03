Adana'da narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Taşçı Mahallesi'ndeki narenciye paketleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle fabrikadaki yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Koray Kılıç