Adana'da Kaçak Elektronik Sigara ve Elektrikli Süpürge Ele Geçirildi
Adana'da emniyet ekipleri, kaçak 502 elektronik sigara ve 2 elektrikli süpürgeyi bir otomobilde ele geçirirken, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.
Adana'da kaçak 502 elektronik sigara ve 2 elektrikli süpürge ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri otomobili merkez Sarıçam ilçesindeki kontrol noktasında durdurdu.
Araçta, kaçak 502 elektronik sigara ve 2 elektrikli süpürge ele geçirildi.
Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel