Adana'da 4 ton kaçak tütün ele geçirildi
Adana'da yapılan operasyonda bir tırın dorsesindeki çuvallarda 4 ton kaçak tütün bulundu. Tırın sürücüsü H.B. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği bir tırı takibe aldı.
Merkez Sarıçam ilçesinde durdurulan aracın dorsesindeki çuvallarda 4 ton kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü H.B, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun