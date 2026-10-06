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Adalet Bakanı Gürlek: "Yürüyen bir süreç var, titizlikle yürütüyoruz. İyi niyetli yatırımcılarımızın, hisselerimizin, şirketlerimizin özellikle bu süreçten etkilenmemesi lazım"

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Adalet Bakanı Gürlek: "Yürüyen bir süreç var, titizlikle yürütüyoruz.

Adalet Bakanı Gürlek: "Yürüyen bir süreç var, titizlikle yürütüyoruz. İyi niyetli yatırımcılarımızın, hisselerimizin, şirketlerimizin özellikle bu süreçten etkilenmemesi lazım"

Kaynak: AA
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