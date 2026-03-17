Adalet Bakanı Gürlek, Bakanlık merkez teşkilatıyla iftarda bir araya geldi Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukukun güvenliğinin ekonomik gelişim üzerindeki etkisine dikkat çekerek, adaletin güçlü olmasının devletin ve milletin inancının güçlenmesi için önemli olduğunu belirtti.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürlek, Ankara Hakimevi'nde Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan yargı mensuplarıyla iftar programında buluştu.

Adalet teşkilatının hakim, savcı ve idari kadrolarıyla büyük bir yapı olduğunu dile getiren Gürlek, "Adalet devletin vicdanıdır. Bu vicdanın güçlü kalması ise hepimizin omuzlarındaki bir yüktür. Yıllarını bu teşkilatın içerisinde geçirmiş olan bir meslektaşınız olarak bu sorumluluğun ne kadar büyük ve kıymetli olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Hukuk güvenliğinin ülkelerin gelişmişlik düzeyinde belirleyici unsurlardan biri olduğuna işaret eden Gürlek, "Adalet güçlü olduğunda devlet güçlü olur. Milletin devlete olan inancı da ancak bu şekilde güçlü olur. Bugün dünyada ülkeler yalnızca ekonomik ve askeri güçleriyle değil hukuk sisteminin güvenilirliğiyle de değerlendirilmektedir." görüşünü paylaştı.

Yargı mensuplarının son derece önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Eğer bir ülkede hukuk güvenliği varsa o ülkede yatırım vardır, o ülkede ekonomi daha yüksek refah seviyesine çıkacak demektir. Bizim görevimiz yargısal süreçlerin güçlü ve kurumsal bir altyapı içerisinde etkin ve sağlıklı işlemesini sağlamaktır. Bu anlayışta daha güçlü bir kurumsal kapasite oluşturmak, daha etkin çözümler üretmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
