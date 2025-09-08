ABD ve Pakistan'dan Kritik Mineraller İçin İşbirliği Anlaşması

ABD ve Pakistan hükümetlerinin, kritik mineraller alanında işbirliğini kapsayan ikili mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

ABD'nin İslamabad Büyükelçiliği açıklamasına göre, ABD Stratejik Metaller (USSM) heyeti, başkentteki başbakanlık konutunda Pakistan Sınır İşleri Örgütü (FWO) yetkilileri ile Pakistan'daki kritik mineraller konusunda işbirliğini kapsayan mutabakat zaptı imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD'nin İslamabad Maslahatgüzarı Natalie Baker, mutabakat zaptını "ABD-Pakistan ikili ilişkilerinin gücünün bir başka örneği" olarak niteledi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, kritik mineral kaynaklarının "Amerikan güvenliği ve refahı için" benzer anlaşmaların yapılmasını "temel bir öncelik haline getirdiğini kaydeden Baker, "ABD şirketleri ile Pakistan'daki kritik mineraller ve madencilik sektöründeki şirketler arasında gelecekte yapılacak anlaşmaları görmeyi ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

USSM, ABD Enerji Bakanlığının imalat ve enerji üretimi açısından çeşitli teknolojilerin kullanımında temel olarak tanımladığı kritik minerallerin üretimi ve geri dönüşümüne odaklanıyor.