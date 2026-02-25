ABD'den vatandaşlarının ticari sırlarının çalınması gerekçesiyle bir kişi ve iki kuruluşa yaptırım

ABD hükümeti, ABD vatandaşlarının ticari sırlarının çalınması sebebiyle Amerikan Fikri Mülkiyet Koruma Yasası (PAIPA) kapsamında bir kişi ve iki kuruluşa yaptırım uygulandığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus vatandaşı Sergey Sergeyevich Zelenyuk, Zelenyuk'un sahip olduğu "Matrix LLC" şirketi ve Zelenyuk tarafından kurulan Special "Technology Services LLC" şirketine yaptırım uygulandı.

Söz konusu yaptırımların PAIPA kapsamında uygulanan ilk yaptırımlar olduğu belirtilen açıklamada, yaptırımların ABD Hazine Bakanlığı'nın eşzamanlı yaptırımları ile de desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ticari sırların çalınmasının ABD'nin ulusal güvenliği ve ekonomik refahı için ciddi bir tehdit oluşturduğu aktarılırken, bu tür hırsızlıkların ABD'deki şirketlere ve yatırımlara zarar verdiği vurgulandı.