Haberler

ABD'den vatandaşlarının ticari sırlarının çalınması gerekçesiyle bir kişi ve iki kuruluşa yaptırım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD hükümeti, ticari sırların çalınması nedeniyle bir Rus vatandaşı ve iki kuruluşa yaptırım uyguladı. Yaptırımlar, ABD'nin ulusal güvenliğini ve ekonomik refahını korumayı amaçlıyor.

ABD hükümeti, ABD vatandaşlarının ticari sırlarının çalınması sebebiyle Amerikan Fikri Mülkiyet Koruma Yasası (PAIPA) kapsamında bir kişi ve iki kuruluşa yaptırım uygulandığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus vatandaşı Sergey Sergeyevich Zelenyuk, Zelenyuk'un sahip olduğu "Matrix LLC" şirketi ve Zelenyuk tarafından kurulan Special "Technology Services LLC" şirketine yaptırım uygulandı.

Söz konusu yaptırımların PAIPA kapsamında uygulanan ilk yaptırımlar olduğu belirtilen açıklamada, yaptırımların ABD Hazine Bakanlığı'nın eşzamanlı yaptırımları ile de desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ticari sırların çalınmasının ABD'nin ulusal güvenliği ve ekonomik refahı için ciddi bir tehdit oluşturduğu aktarılırken, bu tür hırsızlıkların ABD'deki şirketlere ve yatırımlara zarar verdiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
'İran'ı işgal' iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

Ortalığı karıştıran "İran" iddiasına Ankara'dan net yalanlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı

Karşısında o ismi görünce, evinin balkonundan atladı
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak

Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
Rezidans koridorunda 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Rezidansta vahşet! Sesleri duyup koşan koridorda buldu
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York'tan geldi

Kıyametin fragmanı o ülkeden geldi! Görüntüler korkunç
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena