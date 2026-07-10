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ABD'nin Bender Abbas'a saldırılarında 30 balıkçı teknesi zarar gördü

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ABD'nin İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentine yönelik saldırılarında 30 balıkçı teknesinin zarar gördüğü, bazı teknelerin kullanılamaz hale geldiği ve bölgedeki balıkçılığın olumsuz etkileneceği açıklandı.

ABD'nin, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentine yönelik saldırılarında 30 balıkçı teknesinin zarar gördüğü belirtildi.

Bender Abbas Balıkçıklar Kooperatifi, ABD saldırılarında 30 balıkçı teknesinin zarar gördüğünü açıkladı.

Buna göre, ABD saldırılarında, Bender Abbas'ta bulunan Penç Pille İskelesi'ne bağlı en az 30 balıkçı teknesi zarar gördü.

Bazı teknelerin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, hasarın bölgedeki balıkçılığı olumsuz yönde etkileyeceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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