ABD'nin Hatay'daki Sahra Hastanesi Faaliyete Geçiyor
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ABD'nin Hatay'da Türk hükümetinin talebi üzerine kurmaya başladığı sahra hastanesinin bir hafta içinde faaliyete geçmesi bekleniyor.
ABD'nin Hatay'da Türk hükümetinin talebi üzerine kurmaya başladığı sahra hastanesinin bir hafta içinde faaliyete geçmesi bekleniyor. Amerikalı yetkililer, idaresi Sağlık Bakanlığı'na devredilecek hastanenin afetten sonra ortaya çıkabilecek hastalıklarla mücadeleye de yardımcı olacağını belirti
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel