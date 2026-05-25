Haberler

Küresel Piyasalarda İyimserlik: ABD-İran Müzakereleri Olumlu Seyrediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İran arasındaki müzakerelerin olumlu seyretmesiyle petrol arzı umudu arttı, enerji maliyetleri düştü ve enflasyon endişeleri hafifledi. Dolar endeksi gerilerken, Brent petrol varil fiyatı %5,81 düşüşle 94,8 dolara indi.

Küresel piyasalarda, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin olumlu seyretmesi iyimserlik yarattı. ABD Başkanı Trump, anlaşma için acele etmeyeceklerini belirtirken, Beyaz Saray anlaşmanın 'iyi bir noktada' olduğunu duyurdu. New York Times'a göre, iki ülke Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda anlaştı. Bu gelişmeler petrol arzı umudunu artırarak enerji maliyetlerini düşürdü ve enflasyon endişelerini hafifletti.

Dolar endeksi %0,2 düşüşle 99 seviyesine gerilerken, altın ons fiyatı %1,2 artışla 4.561 dolara, Brent petrol varil fiyatı %5,81 düşüşle 94,8 dolara indi. ABD'de Anma Günü nedeniyle piyasalar kapalı, ancak vadeli kontratlar pozitif. Avrupa'da Almanya enflasyon verileri izlenecek; ECB Başkanı Lagarde veri odaklı yaklaşımı sürdüreceklerini açıkladı. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak anlaşmanın hayati önem taşıdığını vurguladı. Asya piyasalarında işlem hacmi düşük olsa da olumlu hava hissediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var

Trump'tan 6 ülkeye "İran" çağrısı! Türkiye'nın imzalaması imkansız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin en büyük barajının kapakları açıldı, her yer göle döndü

Türkiye'nin en büyük barajının kapakları açıldı, manzara bu oldu
Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması

Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması
Babasının, öğretmeninden harçlık istedi diye darbettiği çocuk devlet korumasına alındı

Kan donduran vahşet! Harçlık isteyen oğlunu hastanelik etti

Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...

Trump bölge ülkelerine resti çekti! İsrail için yaptığına bakın
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar

Tanıdınız mı? Gözünü şişirip üstünü başını yırttılar
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı

Savaştan kaçtı, Türkiye'de tarih yazdı
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş

5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti